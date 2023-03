Roma-Sassuolo, Carnevali: "Con i giallorossi ottimo rapporto, per Frattesi dipende dal tipo di richiesta"

All'Olimpico la Roma, reduce dalla vittoria nell'andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad, ospita il Sassuolo nella 26esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 18.00, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CARNEVALI A DAZN

"Ci aspettavamo una crescita generale della squadra, abbiamo fatto delle cessioni importanti e abbiamo acquistato giocatori giovani tra i quali Laurentié, che ha una grandissima prospettiva e penso ci darà soddisfazioni. Come lui ci sono anche tutti gli altri giovani che in questa seconda parte di campionato stanno crescendo".

Tra questi c'è Frattesi: riuscirete ad accontentarlo a fine stagione? Visto che ha sempre manifestato la sua fede per la Roma.

"Al di là della fede o meno, per accontentarlo dipende dal tipo di richiesta che abbiamo. Siamo una società ambiziosa, che vuole crescere e migliorarsi di anno in anno. Vedremo quali possibilità e quali squadre si avvicineranno. Con la Roma abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, abbiamo tanti ragazzi che sono cresciuti nel settore giovanile giallorosso. Valuteremo, ma c'è tempo, mancano ancora un paio di mesi al calciomercato".