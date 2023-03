Roma-Real Sociedad, Merino: "Sconfitta dura, sapevamo che in casa non concedono nulla"

Al termine di Roma-Real Sociedad, ha parlato il centrocampista basco Mikel Merino. Le sue parole

MERINO A RSTV

“Abbiamo fatto una buona partita, sapevamo di affrontare una squadra forte che sul campo non concede nulla. Una sconfitta dura, anche per la nostra gente. Sappiamo che al ritorno dovremo fare una grande gara. Non si può perdere la concentrazione, noi siamo una squadra che deve stare concentrata per 90 minuti. Dobbiamo imparare da questa sconfitta e maturare in vista del ritorno”

Ci si aspetta un grande ritorno?

“Lo stadio ci aiuterà, dobbiamo aggiustare un po’ di cose. Prima però c’è la partita di Liga”