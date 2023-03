Roma-Real Sociedad, KUMBULLA: "Buon vantaggio, ma non dobbiamo mollare. Emozione indescrivibile segnare sotto la Sud" (VIDEO)

All'Olimpico la Roma supera 2-0, con le reti di El Shaarawy e Kumbulla, la Real Sociedad nel primo round degli ottavi di finale di Europa League. Dopo la vittoria proprio il difensore giallorosso autore del secondo gol, Marash Kumbulla, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

KUMBULLA A SKY SPORT

Che emozioni hai provato dopo il gol?

“Emozione indescrivibile. È sempre stato un mio obiettivo segnare sotto la Sud, avevo segnato sotto la Nord, ma questo ha un sapore diverso. Spero che il mio gol serva per il ritorno. Buon risultato oggi”.

La vostra solidità da dove deriva?

“Da tutta la squadra. Non siamo solo noi difensori o centrocampisti, ma anche gli attaccanti ci danno una grande mano, così come il pubblico. È impossibile non dare tutto con questa tifoseria”.

Sei stato paziente e hai aspettato il tuo momento. È anche un indice di maturità?

“Ho sempre lavorato al massimo. Questo sono io, cerco di dare tutto con i miei pregi e difetti. Sono contentissimo”.

KUMBULLA A ROMA TV+

“Questa partita l’abbiamo meritata. La volevamo fortemente, soprattutto perché eravamo in casa con lo stadio pieno. Il 2-0 è un bel risultato, ma dobbiamo rimanere concentrati perché c’è il ritorno in casa loro. È un buon vantaggio, ma non bisogna mollare”.

Che cosa hai provato dopo il gol?

“Una gioia immensa, perché è la prima volta che segno sotto la Curva Sud. Da quando sono arrivato, è sempre stato uno dei miei sogni. Ci sono riuscito e soprattutto è servito a portare a casa un buon risultato”.

Quanto sta crescendo questa squadra anche dal punto di vista mentale?

“Credo molto. Giocare ogni tre giorni non è semplice, però durante ogni partita cerchiamo di mettere l’anima e il 100%. Poi in casa, con questo pubblico, è ancora più facile”.