Roma-Juventus, MOURINHO: "Sospensione? C'è un processo in corso, voglio lavorare in pace. Non penso sia un problema per Dybala affrontare la Juve"

Dopo il ko con la Cremonese, la Roma ospita allo Stadio Olimpico nella 25esima giornata di campionato la Juventus. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 20.45, il tecnico giallorosso José Mourinho - oggi in panchina dopo la sospensione della squalifica per l'espulsione rimediata durante Cremonese-Roma -ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

Che idea si è fatto della sospensione della squalifica?

"C'è un processo in corso, non devo parlare. Voglio solo lavorare in pace, niente di più. Oggi sono con la squadra ed è quello che mi interessa: cercare di aiutare i miei a portare a casa il miglior risultato possibile".

Come sta Pellegrini?

"Ha avuto dei problemi, ha giocato praticamente sempre. Vediamo come sta, se può fare 90 minuti. Abbiamo anche una partita importante giovedì e vediamo come reagisce".

Che settimana è stata per Dybala? Dal punto di vista emotivo è una gara particolare.

"Dipende dalla persona. Ci sono giocatori che giocano con le loro ex squadre e dal punto di vista emotivo interpretano la gara in modo professionale. Non lo so, non ho parlato con lui e ha già giocato a Torino. È un ragazzo con tanta esperienza e onestamente non penso sia un problema per lui giocare contro la sua ex squadra".