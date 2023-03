Roma-Juventus, Calvo: "Dybala un campione, ma non guardiamo indietro. Arretrati? Sono atti che dovrebbero essere coperti da vincolo"

Reduce dalla vittoria nel derby col Torino, la Juventus è ospite della Roma allo Stadio Olimpico nella 25esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juventus, è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:



CALVO A DAZN

Possiamo considerare Roma-Juventus uno scontro diretto?

"È una partita importante, non credo che sia da dentro e fuori. Guardiamo sempre due classifiche: una che dice che siamo dietro la Roma di 9 punti, un'altra che dice che abbiamo 50 punti. Ragioniamo partita per partita".

Il rinnovo di Di Maria?

"È sicuramente un leader tecnico e dello spogliatoio, vogliamo sempre tenere i giocatori importanti e la dimostrazione è il rinnovo di Danilo, che abbiamo annunciato. Diamo tempo al tempo, con Di Maria stiamo parlando ma siamo fiduciosi".

C'è un rimpianto per Dybala?

"È stato un giocatore importante della Juve per 7 stagioni, è un campione ma oggi è della Roma. Noi guardiamo i giocatori della Juve, non ci voltiamo indietro".

Dybala chiede 3 milioni di arretrati, come si arriva ad una soluzione senza causa?

"Da italiano che ha vissuto tanti anni all'estero sono sempre sorpreso quando leggiamo sui giornali notizie su atti che in teoria dovrebbero essere coperti da vincolo. Tutti questi verbali sono in mano ai nostri avvocati, ci tengo a sottolineare che nessuno è stato vagliato da un giudice. I processi si fanno nei tribunali. Non possiamo aggiungere nulla di più al momento".