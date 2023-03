Real Sociedad-Roma, SMALLING: "Ora tutte le squadre possono ambire alla finale. Nel derby daremo il 110%" (VIDEO)

La Roma si qualifica ai quarti di finale di Europa League: dopo la vittoria per 2-0 nell'andata degli ottavi all'Olimpico contro la Real Sociedad, il ritorno all'Anoeta finisce 0-0. Dopo la partita a San Sebastian, il difensore giallorosso Chris Smalling ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SMALLING A SKY SPORT

Cosa ti aspetti dal sorteggio?

“Siamo ai quarti, ora tutte le squadre possono ambire alla finale. Il calibro delle squadre continua ad alzarsi. Seguiremo il sorteggio con interesse. Qualsiasi partita sarà una grande partita per poi ambire ad accedere alle semifinali”.

SMALLING A ROMA TV+

"È stata una gara molto difficile. Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata nonostante il vantaggio accumulato all’andata. Siamo stati concentrati e abbiamo difeso bene, tutti hanno lottato. Con la nostra prestazione ci siamo guadagnati la presenza al turno successivo. Va dato grande merito a tutta la nostra squadra, non solo gli undici titolari, ma anche i calciatori partiti dalla panchina. Quest’anno abbiamo avuto momenti in cui ci sono mancati giocatori di livello, ma tutti quelli che sono entrati hanno fatto un lavoro brillante. Anche oggi ci hanno dato energia, spirito battagliero e ci hanno permesso di uscire da questo stadio con il risultato che volevamo. Possiamo portare a casa delle buone sensazioni da questo match. Domani recupereremo in vista della fondamentale gara di domenica. Dobbiamo dare il 110%, vogliamo dimenticarci il risultato dell’andata. Dobbiamo dimostrare che Roma sarà rossa domenica sera”.