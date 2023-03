Real Sociedad-Roma, PELLEGRINI: "È il momento perfetto per giocare il derby"

La Roma si qualifica ai quarti di finale di Europa League, superando nel doppio confronto la Real Sociedad: dopo il 2-0 all'Olimpico, all'Anoeta finisce 0-0. Dopo la partita a San Sebastian il capitano giallorosso, Lorenzo Pellegrini, è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

PELLEGRINI A DAZN

Quanto è difficile giocare in questo stadio con un pubblico così che spingeva la squadra?

"Lo stadio era molto bello, noi siamo abituati a giocare in uno stadio anche più bello. L'atmosfera era importante, hanno provato a spingere fin da subito ma lo sapevamo anche dalle loro dichiarazioni. Le nostre dichiarazioni erano quelle di una squadra che voleva andare avanti".

Hai stretto i denti per esserci, ti sei sacrificato. Era questa la partita?

"Ieri avevo detto che sarebbe stata una grande battaglia, in una grande battaglia c'è bisogno di stare uniti e compatti, di sacrificarsi per i propri compagni. Lo abbiamo fatto tutti, se non lo avessimo fatto magari staremmo parlando di un altro risultato. Siamo contenti, adesso ci prepariamo bene per la prossima partita e poi penseremo all'Europa League".

La prossima partita non sarà come le altre, come si raccolgono le energie ora?

"Ovviamente la gara d'andata non è finita come speravamo, a mio parere abbiamo fatto meglio di loro. Sappiamo che sarà una partita importante, lo è tanto per la città, per noi e per la classifica. Probabilmente è il momento perfetto per giocarla. Quando si giocano certi tipi di partite, quando si gioca nella Roma bisogna riuscire a recuperare energie e giocare ogni tre giorni partite importanti".