Real Sociedad-Roma, Merino: "Abbiamo dato tutto. I particolari fanno la differenza contro squadre di questo livello"

Al termine del ritorno degli ottavi di Europa League tra Real Sociedad e Roma terminato 0-0, risultato in virtù del quale i giallorossi hanno conquistato l'accesso ai quarti dopo il 2-0 dell'andata, il centrocampista spagnolo Mikel Merino ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole.

MIKEL MERINO A RSTV

"Fisicamente abbiamo dato tutto. Abbiamo fatto una partita completa anche mentalmente, sapevamo di dover essere concentrati perché affrontavamo una squadra molto pericolosa, soprattutto in contropiede. Credo che tanto la difesa quanto il centrocampo abbiano giocato molto bene. Oggi la squadra si è mostrata in una versione molto buona, siamo usciti per dei particolari nella partita di andata. Questo è uno dei punti su cui dobbiamo migliorare: rimanere concentrati 90 minuti in una gara europea a eliminazione diretta, perché i dettagli fanno la differenza contro squadre di questo livello".