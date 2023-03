Real Sociedad-Roma, Imanol Alguacil: "Eliminati per piccoli dettagli. Giallorossi migliori di noi nelle due aree"

Al termine del ritorno degli ottavi di finale di Europa League, pareggiato 0-0 dalla sua Real Sociedad contro la Roma, passata ai quarti in virtù della vittoria per 2-0 dell'andata, il tecnico dei baschi, Imanol Alguacil, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole.

IMANOL ALGUACIL A RSTV

“Siamo stati molto vicini al passaggio del turno. Che una squadra come la Roma crei così poco tra l'andata e il ritorno è impossibile, ma i dettagli sono importanti e così ci hanno fatto due gol. Per tutto quello che abbiamo creato, avremmo meritato almeno un gol. Se fossimo riusciti a segnare entro il 70' o l'80'... Peccato che non ci siamo riusciti. Tutto faceva presagire che se avessimo segnato un gol avremmo potuto sognare. Le due aree fanno la differenza e lì sono stati migliori di noi segnandoci due gol all'andata nonostante le nostre occasioni. Ci siamo battuti molto bene, ma la mia rabbia all'andata era dovuta a questo. Siamo andati vicini, ma non abbastanza per passare. Abbiamo perso la doppia sfida a causa di piccoli dettagli, è un peccato. È la Roma, è Mourinho. Il lavoro della squadra nella fase a gironi è stato fantastico, sono orgoglioso dei giocatori".