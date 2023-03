Lazio-Roma, Tare: "Nessun problema dopo l'AZ. Fondamentale vincere oggi anche per gli scontri diretti"

Pochi minuti prima del fischio di inizio di Lazio-Roma, ha parlato il ds biancoceleste Igli Tare. Le sue parole:

TARE A DAZN

Questo derby ha compattato la Lazio?

"Sono state dette cose non vere, in una società devono esserci ruoli chiave e tutti devono lavorare per il progetto. Non c'è stato nessun problema dopo l'AZ, queste cose fanno male a tutti. Cose che fanno male ai tifosi, preparare una partita del genere in questo modo non va bene. Fondamentale guardare tutti la stessa strada"

Sulla presenza di Erikson..

"Vederlo passeggiare davanti alla Curva è un'emozione per chiunque, soprattutto per chi ama questa società"

Soddisfatto della stagione della Lazio?

“Se centra la Champions sì. Siamo usciti dalle competizioni in maniera non giusta, ora ci troviamo a combattere per questo obiettivo. Oggi è importante vincere, questa è una partita da vincere”.

Hai ancora paura della Juve per la lotta Champions?

"La considero la seconda in classifica, per punti fatti è la seconda. Noi dobbiamo fare il nostro cammino. Abbiamo una partita da vincere, sarà fondamentale anche per gli scontri diretti"

Lazio attrezzata per due competizioni?

"Secondo me no, tante cose sono state interpretate in maniera sbagliata. Siamo usciti dall'Europa League in modo surreale. La Conference poi chiede tante energie e situazioni che vanno gestitite. Non siamo andati avanti in nessuna delle due, ora l'obiettivo principale è il quarto posto e tutti dobbiamo remare dalla stessa parte"