Lazio-Roma, Sarri: "Mourinho? Non so cosa ha detto. Proveremo ad andare in Champions, ma ci sono squadre più attrezzate"

Nel derby, in scena all'Olimpico e valido per la 27esima giornata di campionato, la Lazio vince 1-0 grazie ad una rete di Mattia Zaccagni. Dopo la vittoria l'allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SARRI A DAZN

Grandi emozioni questo derby.

“È sempre una partita molto particolare, non è come le altre. Vincere dà grande soddisfazione, anche per il popolo laziale. È importante anche per quello”.

Questa è un grande stagione.

“Stiamo facendo bene, mancano ancora due mesi e mezzo e dobbiamo continuare così fino alla fine”.

Lei sta entrando nella storia della Lazio.

“Paragonarsi a Maestrelli sarebbe eccessivo, io voglio entrare nel cuore dei laziali continuando a fare risultati”.

Ha rivisto qualche fantasma dei cali di attenzione dopo il gol del momentaneo pareggio della Roma? Zaccagni e Casale sono da nazionale?

“I cali di attenzione sono venuti fuori in Europa, in campionato sembra che abbiamo trovato equilibrio. Sono due giocatori forti, ma se non li convocano sono anche contento. Hanno sempre giocato, ora potranno staccare. Negli ultimi due mesi e mezzo non ci siamo mai allenato individualmente. Un po’ di allenamento e di pausa farà bene a loro”.

Romagnoli?

“Penso che sia nato per giocare secondo la mia filosofia. Tatticamente è molto evoluto, si applica e giocando così ne ha tratto giovamento”.

Le parole di Mourinho vi hanno infastidito?

“Sinceramente non so neanche cosa abbia detto, non mi metto a leggere queste cose. Abbiamo visto molto filmati della Roma, di situazioni di gioco ed extra gioco”.

Provedel?

“Non aveva più la febbre prima di pranzo, quindi ha giocato”.

Cosa succederà alla Lazio da questo momento?

“Dobbiamo dare il 100%, la storia della Champions è esagerata, anche il presidente ha detto di provarci ma non è un obiettivo infallibile. Noi ci stiamo provando, ma sulla carta ci sono squadre più attrezzate di noi. Vediamo se riusciamo a farlo rimanere solamente sulla carta”.