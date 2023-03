Lazio-Roma, Milinkovic-Savic: "Dobbiamo dimenticare la Conference. Faremo quello che ha chiesto Sarri"

Prima del fischio di inizio di Lazio-Roma, ha parlato il centrocampista biancoceleste Sergey Milinkovic-Savic. Le sue parole:

MILINKOVIC-SAVIC A LAZIO STYLE

“La vittoria oggi ci sarebbe una grande mano. Quello che è successo giovedì dobbiamo lasciarlo dietro, concentrarci sulla sfida di oggi e rimanere concentrati dopo la Nazionale per rimanere attaccati ai 4 posti. Il segreto non c’è, abbiamo preparato la partita e faremo quello che ci ha chiesto Sarri. Gol preferito? L’ultimo, quando presi quella botta. Non lo festeggiai perché ero a terra , ma gli altri due in Coppa anche”.

MILINKOVIC-SAVIC A DAZN

Per come è andata all'andata, quanto hai aspettato questo momento?

"Non vedevo l'ora, all'andata non c'ero ma abbiamo vinto. Proveremo a vincere di nuovo"

Prima da capitano...

"Grande emozione, ho con me la squadra e iclpopolo, so quello che devo fare"

Come stai?

"Ultimamente non è andata come volevo. Lavoro per migliorare, una vittoria può dare una mano"