Lazio-Roma, Lotito: "Vittoria meritata, abbiamo annullato i nostri avversari"

LAZIO STYLE CHANNEL - Dopo la vittoria per 1-0 nel derby, valido per la 27esima giornata di campionato, grazie alla rete di Mattia Zaccagni, il presidente della Lazio Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni del canale biancoceleste. “Abbiamo vinto meritatamente. La squadra ha vinto con determinazione, cuore, passione, sentimenti autentici e razionalità. Sul campo abbiamo annullato i nostri avversari, nessuno può recriminare nulla - le sue dichiarazioni -. Ieri sono andato a Formello e sono rimasto con la squadra fino a tarda sera parlando con ognuno di loro per far capire l’importanza della partita, sia sotto il profilo psicologico ma anche ricordando che siamo la Prima Squadra della Capitale. Ogni giocatore ha dato il massimo per portare a casa il risultato a tutti i costi. Questa vittoria è fondamentale nell’ottica del campionato. La stagione è lunga, ma questa vittoria ci permette di affrontare i prossimi scontri diretti con una condizione mentale positiva".

"Ringrazio i tifosi presenti che hanno sostenuto la squadra con passione e in maniera composta. La Lazio è una società che vuole vincere con merito e lo dimostreremo sul campo", ha concluso.

(sslazio.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE