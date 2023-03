Lazio-Roma, Hysaj: "Ai giallorossi piace fare casino. Mourinho? Niente terzo derby...". Casale: "Zero rischi in difesa". Cataldi: "Il campo ha dimostrato che siamo più forti di loro"

Elseid Hysaj, Nicolò Casale e Danilo Cataldi hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti al termine della vittoria per 1-0 ottenuta nel derby contro la Roma. Queste le loro parole nel postpartita.

HYSAJ A LAZIO STYLE CHANNEL

Le sue condizioni fisiche.

“Ho subito una bella botta a Bologna, sono riuscito a recuperare. Dovevo giocare assolutamente questa partita e dare tutto".

Il derby.

"Auguri a tutti i papà, il derby è un qualcosa di allucinante. C’è una pressione enorme che dà una carica enorme per portare a casa il risultato. Oggi tutti ci siamo sacrificati correndo gli uni per gli altri".

I tifosi.

"I tifosi dobbiamo averli sempre vicini perché ci aiutano tanto. Noi del gruppo squadra dobbiamo poi pensare a noi perché siamo ragazzi che diamo tanto".

L'Albania.

"Andrò in Nazionale, ma in ogni caso nei prossimi due giorni spero di recuperare”.

HYSAJ IN ZONA MISTA

"Era importantissimo portare punti a casa, vincere il secondo derby è una cosa veramente bella e poche persone lo provano. Mourinho? Le sue parole sono state pesanti, ma come dice lui non ci sarà neanche un terzo derby, per loro quindi noi andiamo dritti per la nostra strada. Sappiamo che la Roma è una squadra a cui piace fare molto casino in campo, noi siamo stati bravi a non cadere nelle loro provocazioni e a non cadere nel loro gioco. Il nervosismo ci sta a fine gara, io stavo godendo non ho visto niente, poi mi hanno detto che Marusic aveva preso il rosso. Sosta? Aiuterà alcuni ma noi andiamo in Nazionale, è una cosa buona per chi è infortunato per riprendersi come Immobile".

I tifosi.

"Questa sfida non ha bisogno di essere preparata, è una gara che già vedendo un laziale in faccia capisci cosa devi fare in campo, anche lo staff che abbiamo intorno sono davvero pazzi, loro avevano voglia di vincere il derby e noi gli abbiamo regalato questa gioia. Ogni volta guardiamo la Curva, è uno spettacolo che non si vede in tante partite, è da vedere perché ti da carica prima di entrare in campo".

La sua titolarità.

"Il calcio è così, l'importante è non abbattersi, lavorare, migliorare e i risultati arrivano".

La classifica.

"Non credo guarderemo Inter - Juventus, questa sera ci godiamo il derby, domani sapremo che avranno fatto".

CASALE A LAZIO STYLE CHANNEL

"È difficile provare le emozioni che ho provato quest’anno. Ho vinto fin da subito due derby, mi sono integrato subito dal mio arrivo riuscendo a sentire la lazialità. Dopo l’eliminazione di giovedì dovevamo dare un segnale e ci siamo riusciti a più tratti. Dopo il possibile autogol ho passato qualche minuto con un vuoto dentro, il fatto che sia stato il gol forse è stata la gioia più grande. Non abbiamo rischiato quasi nulla, abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra solidità. La crescita in campo europeo è un qualcosa su cui dovremo migliorare, ma ora godiamoci questa serata. Sapevamo che dopo l’espulsione avrebbero alzato il livello del nervosismo, siamo stati bravi a mantenere la calma e fare il nostro gioco. Dopo il vantaggio loro si sono sbilanciati, noi abbiamo sofferto pochissimo e poi abbiamo ripreso a spingere. Sono partite delicate, l’importante aver portato a casa la vittoria".

CATALDI A LAZIO STYLE CHANNEL

"Oggi la gara è stata diversa rispetto all’andata, abbiamo provato a comandare fin da subito. L’espulsione ci ha aiutato, siamo stati bravi a sbloccarla presto tenendo nel finale. Sappiamo quanto valga il derby, abbiamo ottenuto tre punti importanti in chiave classifica. Provedel oggi si è sacrificato, io non stavo benissimo per un problema al ginocchio. Questa squadra può fare grandi cose, l’abbiamo dimostrato e speriamo di poter continuare così. A questo punto tutte le partite saranno decisive, conoscevamo l’importanza di questa partita anche a livello di classifica. Ci dispiace per il cammino europeo, su questo dobbiamo ancora crescere. Il rischio di questa sera era rappresentato dai possibili contropiedi, volevamo far girare il pallone per evitare di concedergli giocate. Siamo stati bravi a tenere il pallone facendo correre a vuoto i nostri avversari. Dybala è un campione, ma anche prima dell’espulsione l’abbiamo contenuto bene".

CATALDI IN ZONA MISTA

"Vincere un derby è sempre bello, quest'anno ne abbiamo vinti due su due, tra l'altro erano punti importanti in zona Champions quindi siamo doppiamente contenti. Le loro provocazioni? Hanno un problema un po' con tutti, fanno sempre un po' troppo, cose che non hanno niente a che vedere con il campo. In campo si può discutere ma quello che viene dopo è sempre un po' troppo ma anche questo fa parte del derby. Le provocazioni ci sono sempre, le gare si preparano da sole, soprattutto queste. Penso abbiamo interpretato bene la gara anche prima della loro espulsione, abbiamo retto anche nei minuti finali. Chi è arrivato qui ha capito l'importanza di questa partita già nel derby d'andata, percepisci dall'esterno la pressione, quando entri qui e vedi uno stadio pieno e tutto questo capisci l'importanza della gara. Siamo contenti, della squadra, della classifica, dobbiamo continuare così e non avere più alti e bassi. Parapiglia finale? Sono andato a esultare vicino alla Tevere, poi mi sono girato e ho visto il parapiglia ma non so cosa sia successo. Una volta che si placano gli animi è inutile l'espulsione, tirare fuori un rosso per squadra non porta niente di nuovo. Più forti della Roma? Il campo ha dimostrato questo, sicuramente la Roma ha più esperienza a livello europeo, noi in questo pecchiamo ancora un pochino. Vediamo se riusciamo a tenere questo ritmo in campionato, sarebbe importante per noi e per la società".