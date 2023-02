Salisburgo-Roma, ZALEWSKI: "Risultato bugiardo. Convinto che il ritorno sarà a senso unico per noi" (VIDEO)

Alla Red Bull Arena la Roma perde 1-0 con il Salisburgo nella gara d'andata dei playoff di Europa League: decide nel finale un gol di Capaldo. Dopo la partita l'esterno giallorosso Nicola Zalewski ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ZALEWSKI A ROMA TV+

“Una partita con un risultato un po’ bugiardo. Siamo stati sicuramente noi i padroni del gioco oggi, ma sono convinto che il risultato non rispecchia la prestazione fatta. La settimana prossima abbiamo un’altra partita, sicuramente sarà un match diverso. È già capitato lo scorso anno a Bodo di perdere la prima partita, poi la seconda è stata a senso unico. Siamo convinti che anche quest’anno sarà così con loro”.

Adesso bisogna pensare al campionato, ma come dicevi tu tra una settimana sarà tutta un’altra partita all’Olimpico…

“Sì, noi ragioniamo partita dopo partita. Adesso c’è il Verona, poi penseremo subito al ritorno. Cercheremo di fare più punti possibile in campionato e di arrivare più a fondo possibile in questa competizione”.

Anche perché questa sera ci ha dato la consapevolezza che si può recuperare…

“Sì, è una partita alla nostra portata. Oggi abbiamo perso un po’ immeritatamente. Io, come tutti dentro lo spogliatoio, sono convinto che la seconda partita sarà una gara a senso unico”.