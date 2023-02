Salisburgo-Roma, SMALLING: "Un peccato, spingeremo per passare il turno. Abbiamo la rosa per gestire il doppio impegno" (FOTO e VIDEO)

Alla Red Bull Arena il Salisburgo si impone per 1-0 sulla Roma nella gara d'andata dei playoff di Europa League. Dopo la sconfitta in trasferta il difensore giallorosso Chris Smalling è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SMALLING IN MIXED ZONE

Sconfitta immeritata, cosa serve per ribaltarla giovedì prossimo?

"Prendere gol nel finale è sempre dura, un peccato perché abbiamo avuto 2-3 chiare occasioni per fare gol. Dovremo analizzare questa partita, giovedì ci sarà da spingere per ribaltare la gara ma potremo contare su 60mila spettatori".

La Roma quanto tiene a questa coppa?

"Sì, soprattutto dopo l'uscita dalla Coppa Italia. È un torneo al quale teniamo tantissimo, vogliamo andare avanti e lontano come abbiamo fatto l'anno scorso in Europa con delle grandi partite e serate. Adesso testa alla gara di domenica, poi subito al Salisburgo perché vogliamo essere noi a passare il turno".

Mourinho ha ribadito che questo è un momento difficile per la squadra visto che si giocherà ogni 3 giorni. Voi giocatori cosa pensate? La rosa è valida per affrontare due competizioni?

"Sì, anche nella scorsa stagione abbiamo giocato in coppa tante partite e alla fine abbiamo anche vinto. Abbiamo dimostrato che i giocatori che entrano possono fare la differenza, quindi secondo me riusciremo in qualche modo a gestire il doppio impegno settimanale, come abbiamo fatto ultimamente".