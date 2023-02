Salisburgo-Roma, PINTO: "Avversario aggressivo, invidioso della loro strategia. Mourinho? Temi da risolvere internamente"

Roma in campo in Europa League: alle 18.45 la squadra di José Mourinho è attesa dal Salisburgo nella gara d'andata dei playoff della competizione europea. Prima del fischio d'inizio il Gm giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A SKY SPORT

Dobbiamo essere invidiosi del calcio della Red Bull: come fanno?

"No, non ho paura di dire che sono invidioso. Oggi sono stato a pranzo con loro, hanno un progetto favoloso e hanno una strategia giusta, non cambia nulla se sono in Champions o in Europa League. È un contesto diverso dall'Italia, hanno fatto un grande investimento sul centro di allenamento e sullo stadio, sullo sviluppo dei giocatori, sono bravi nello scouting. E hanno capacità di far giocare i giovani, di sbagliare e di fare bene, poi nel momento giusto li vendono ma hanno sempre altri pronti per giocare".

Come immagina la partita?

"Il Salisburgo è una squadra con un'idea chiara di gioco, i giocatori sono molto veloci e aggressivi, siamo preparati per questo e in casa sono ancora meglio. Ho avvertito questo al pranzo con loro, è una grande opportunità per loro affrontare la Roma. Ci aspettiamo una squadra cattiva, aggressiva che corre tanto. Dobbiamo competere con loro al massimo livello".

Mourinho-proprietà?

"Lo incontro tutti i giorni, pranziamo sempre insieme e anche oggi prima del pranzo ufficiale. Ho parlato tre volte negli ultimi otto giorni della questione, capisco la vostra curiosità ma potete anche capire che il nostro futuro è oggi. Poi c'è il Verona. Tutti gli altri temi dobbiamo risolverli internamente, lo ripeto oggi".

L'Europa League è un percorso faticoso, c'è la giusta attenzione e la formazione migliore oggi.

"Sì, noi purtroppo siamo usciti dalla Coppa Italia, ma vogliamo fare bene in tutte e due le competizioni che giochiamo. Ai giocatori piace giocare queste partite, l'Europa League è diversa dalla Champions ma quando arrivano queste partite in questi ambienti tutti vogliono giocare. Per vincere contro il Salisburgo devi stare sul pezzo, la formazione scelta del mister dimostra esattamente questo".