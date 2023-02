Roma-Verona, Zaffaroni: "Roma solida, dobbiamo fare una gara sopra al 100%"

Allo Stadio Olimpico la Roma attende il Verona nella 23esima giornata di campionato: prima del fischio d'inizio, in programma alle 20.45, l'allenatore del Verona Marco Zaffaroni è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ZAFFARONI A DAZN

“La Roma è una squadra molto solida e forte fisicamente, soprattutto in casa riesce ad esprimere tutto il suo potenziale. Saranno molto importanti i duelli e il gioco di insieme, non dobbiamo mollare l’atteggiamento giusto per 90’. Dobbiamo fare tutti una gara sopra al 100%, sappiamo la forza della Roma ma ci vogliamo provare”.

Ci sono state incognite nella formazione della Roma nelle ultime ore, non ci sarà Dybala. È una buona notizia per voi?

“Bah, stiamo parlando di una squadra di altissimo livello e anche i sostituti sono di alto livello. Siamo preparati per fare una gara di grande intensità e attenzione per poter riuscire a portare a casa un risultato positivo”.