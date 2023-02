Roma-Verona, SOLBAKKEN: "Orgoglioso della squadra, abbiamo lottato. Il feeling con i compagni migliora" (VIDEO)

La Roma batte 1-0 il Verona allo Stadio Olimpico nella 23esima giornata di campionato grazie alla rete, la prima in giallorosso, di Ola Solbakken. Dopo il successo l'attaccante norvegese, autore del gol vittoria, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

SOLBAKKEN A DAZN

Sei soddisfatto della prestazione della squadra?

“Sì, sono orgoglioso della squadra. Abbiamo lottato, ci siamo sacrificati per 90 minuti. Non è stata la partita perfetta, ma sapevamo che il Verona fosse ostico. Credo che i tifosi siamo orgogliosi di questa prestazione”.

Come ti sei trovato con Belotti?

“Belotti è un grande giocatore, lotta sempre e devo solo imparare da lui. Il feeling con i compagni sta migliorando, penso di essere sulla strada giusta”.

Le prime parole italiane che hai imparato?

“Ciao, daje Roma e forza Roma”.

SOLBAKKEN A ROMA TV+

"Provo molte emozioni al momento. Ovviamente sono molto contento per la vittoria e per il mio gol. È una gran bella sensazione, ma la migliore è sapere che abbiamo combattuto l’uno per l’altro e siamo stati l’uno a fianco all’altro. Abbiamo giocato da squadra per 90 minuti. Non è stata la partita perfetta, ma siamo stati insieme e abbiamo lottato da squadra per tutto il match. È stato pazzesco. È come se avessi avuto un blackout. Ovviamente sono molto felice e orgoglioso. Non vedo l’ora di segnare ancora e di continuare così”.