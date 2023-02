Roma-Verona, MOURINHO: "Dybala infortunato, Pellegrini quasi. Oggi scelte obbligate"

Dopo la trasferta europea in casa del Salisburgo, la Roma ospita in casa il Verona nella 23esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 20.45 all'Olimpico, il tecnico giallorosso José Mourinho ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MOURINHO A DAZN

Il Verona?

"È un avversario che ha cambiato, ha fatto un buon mercato: hanno fatto poche cose ma fatte bene, ci sono giocatori che hanno cambiato la squadra, portando una qualità diversa che si vede non solo nei risultati ma anche nel modo in cui gioca. Sono migliorati abbastanza".

Su Dybala e Pellegrini quanta scelta e precauzione c'è nella formazione di oggi?

"Non c'è precauzione né scelta, c'è incapacità: uno è infortunato, l'altro è quasi infortunato. Non c'è storia, non ci sono delle scelte ma, se vuoi dire così, ci sono delle scelte obbligate".

Che partita si aspetta da Solbakken e da Karsdorp?

"Non mi aspetto niente da nessuno in particolare dal punto di vista individuale. Mi aspetto la squadra di sempre in merito alla voglia, rispetto per il club e i tifosi, voglia di fare bene e di vincere. Mi aspetto sempre questo dai ragazzi".