Roma-Verona, CRISTANTE: "Abbiamo l'obbligo di vincere"

Dopo la trasferta europea in casa del Salisburgo, la Roma ospita in casa il Verona nella 23esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 20.45 all'Olimpico, Bryan Cristante ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

CRISTANTE A DAZN

Qual è il mood giusto per affrontare questa partita?

"Dare il 100%, non ci sono né se né ma. Sappiamo che è una partita difficile, lo sono tutte, ma dobbiamo dare il 100%. Abbiamo l'obbligo di vincere per restare in corsa Champions. Dobbiamo entrare con tutti noi stessi".

Quali sono i rischi?

"Non dobbiamo andare più piano di loro. Dobbiamo pareggiare la loro intensità, sappiamo che è una squadra difficile contro cui giocare e dobbiamo andare forte".

Alcuni giocatori non sono al 100%, è l'occasione giusta per dimostrare il valore del gruppo Roma?

"Sì, abbiamo tanti altri giocatori bravi. Non siamo solo gli 11 che giocano spesso, ci sono gli altri e questa sera sicuramente faranno bene e daranno il loro contributo per aiutare la squadra"