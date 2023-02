Il difensore del Salisburgo Andreas Ulmer, ha parlato dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma. Queste le sue parole:

ULMER A SKY SPORT AUSTRIA

"Non siamo stati in grado di staccarci. Abbiamo avuto periodi di possesso troppo brevi in cui avevamo bisogno di respirare. Non siamo mai riusciri a fare il nostro pressing"