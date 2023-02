Roma-Salisburgo, PINTO: "Dybala un rischio? Più per gli avversari...Squadra in crescita, non possiamo sbagliare in Europa"

Alle 21.00 la Roma ospita allo Stadio Olimpico il Salisburgo nel ritorno del playoff di Europa League. Prima del fischio d'inizio il General Manager giallorosso Tiago Pinto è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A SKY SPORT

C'è differenza tra chi è abituato a giocare in Champions e chi non lo è, lo insegna l'andata.

"Anche noi, frutto dell'esperienza di Mourinho, sappiamo che in Europa non possiamo sbagliare. Abbiamo fatto una bella partita e loro alla prima opportunità hanno fatto gol. Hai ragione, andando avanti il pericolo cresce. Il livello dell'Europa League è molto alto, dobbiamo fare attenzione e speriamo la fortuna oggi possa essere dalla nostra parte".

Dybala è un rischio calcolato?

"È un rischio più per il Salisburgo che per noi. Paulo, Pellegrini e Abraham erano in dubbio, gli 11 giocatori che entrano sono importanti. Chi è in panchina può aiutarci".

Qual è il suo giudizio sul percorso della squadra? È in crescita?

"Quando parliamo di tempo parliamo della crescita della squadra. Rispetto alla scorsa stagione abbiamo 6 punti in più in campionato e stiamo giocando questa fase dell'Europa League. La partita della scorsa settimana è un buon esempio: abbiamo cambiato 5-6 giocatori e abbiamo portato a casa il risultato dopo una partita difficile. La crescita dei giocatori e il cambio mentalità, è questo di cui parliamo. La settimana scorsa è stata un buon esempio".