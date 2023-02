Roma-Salisburgo, MATIC: "Bella partita, questa squadra non ha limiti"

Allo Stadio Olimpico la Roma batte 2-0 il Salisburgo nel ritorno dei playoff di Europa League, ribalta il risultato dell'andata e accede agli ottavi di finale. Dopo il successo il centrocampista giallorosso Nemanja Matic ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MATIC IN MIXED ZONE

"Penso che abbiamo fatto una bella partita, abbiamo giocato molto bene, con la palla e senza palla. Contro una squadra come il Salisburgo sapevamo che dovevamo giocare per 90 minuti, sanno giocare molto bene. All'intervallo ci siamo detti che dovevamo segnare più di un gol. Dove possiamo arrivare? Difficile dirlo, ma abbiamo molta qualità. Abbiamo tanti giocatori giovani che si devono allenare tutti i giorni e possono dare molto. Questa squadra non ha limiti. Quest'anno il nostro focus deve essere finire tra le prime 4 in Serie A. In Europa vediamo chi affronteremo".