Roma-Salisburgo, DYBALA: "Vittoria meritata, ho stretto i denti. Tifosi incredibili, non mi aspettavo questa passione"

Laa Roma ribalta il Salisburgo e si qualifica agli ottavi di finale di Europa League. Dopo l'1-0 dell'andata dei playoff a favore degli austriaci, all'Olimpico termina 2-0 per i giallorossi firmato dalle reti di Belotti e Dybala. Dopo il successo, il 21 giallorosso ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DYBALA A SKY SPORT

Non era una partita facile.

“Partita difficile, ma l’abbiamo giocata come se fosse una finale. I miei compagni hanno fatto una gara incredibile dal punto di vista della voglia e del carattere. Dal primo minuto si è visto che cercavamo di dare il meglio. Abbiamo fatto una bella partita e meritavamo la vittoria”.

Eri in dubbio, ma hai dimostrato senso di attaccamento per questa squadra.

“In queste partite devo dare qualcosa in più anche se non sono la 100%. Devo aiutare il mister e i miei compagni, ho stretto i denti e per fortuna abbiamo vinto”.

Ti aspettavi questa avventura a Roma così ricca di emozioni?

“Non immaginavo questa passione dei tifosi. Dall’esterno la vedevo, ma dall’interno è differente. La gente è incredibile, anche in questa partita c’è stato il sold out ed è come se giocassero loro. Noi diamo sempre qualcosa di più grazie ai tifosi. Il mister aveva chiesto a loro di aiutarci, mi sa che lo hanno fatto troppo (ride, ndr)”.

Dove può arrivare la Roma?

“Un allenatore come Mourinho sa cosa serve in queste partite. Noi dobbiamo pensare alla prossima partita contro la Cremonese, dobbiamo sempre dare il meglio sia in Serie A sia in Europa League”.