Roma-Empoli, PINTO: "Su Zaniolo la società è stata chiara. Rinnovo Smalling? La decisione sta a lui"

Tiago Pinto, General manager della Roma, ha rilasciato una breve intervista a pochi minuti dall'inizio della sfida dei giallorossi contro l'Empoli. Il portoghese si è soffermato anche sui temi che riguardano Nicolò Zaniolo e Chris Smalling.

TIAGO PINTO A DAZN

"Ogni volta che parliamo della corsa Champions dobbiamo dire che la Serie A è molto competitiva, del derby di domani ci interessa poco se non facciamo il nostro lavoro oggi. Dobbiamo fare un regalo ai nostri tifosi che ancora una volta hanno riempito lo stadio dopo un mercoledì in cui non abbiamo fatto così bene. Dobbiamo vincere e prendere i tre punti, i conti per la Champions si fanno alla fine della stagione".

È impossibile un reintegro nel progetto tecnico di Zaniolo? Che sensazioni ha sul rinnovo di Smalling?

"Su Nicolò la linea della società è stata abbastanza chiara. In questo momento non è positivo per nessuno parlare di questa situazione durante tutte le partite. Su Smalling la palla sta a lui, c'è la volontà di proseguire insieme da entrambe le parti, ma la clausola dà il potere a lui di decidere di rimanere".