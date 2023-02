Roma-Empoli, BELOTTI: "La sconfitta con la Cremonese ci deve dare una marcia in più per vincere oggi"

A pochi minuti dall'inizio di Roma-Empoli, l'attaccante giallorosso Andrea Belotti, che partirà dalla panchina, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese. Queste le sue parole:

BELOTTI A DAZN

Siete riusciti a mettervi alle spalle la delusione della Coppa Italia?

"La delusione è dentro tutti noi ed è giusto che sia così. Sappiamo tutti la figura che abbiamo fatto in Coppa Italia. Ci deve servire per avere una marcia in più oggi, per fare una grande partita, portare a casa i tre punti soprattutto per la gente che era venuta a vederci e ci ha visto perdere in Coppa Italia"