Roma-Empoli, ABRAHAM: "Lotteremo fino alla fine in Europa League. Dybala speciale"

Allo Stadio Olimpico la Roma si impone per 2-0, grazie ai gol di Ibanez ed Abraham, sull'Empoli nella 21a giornata di campionato. Al termine della gara, l'attaccante giallorosso autore del secondo gol è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ABRAHAM A DAZN

Quanto è importante questo gol per te e per la classifica?

“Molto importante per me, lo aspettavo da molto. L’anno scorso ne ho segnati tanti, non vedo l’ora di sbloccarmi. Oggi sarebbero potuti essere anche 2/3 gol di testa, ma mi accontento del gol e dei 3 punti. Dobbiamo continuare così”.

È la reazione giusta dopo la Cremonese?

“Assolutamente, eravamo molto delusi e oggi ci tenevamo a fare risultato. Nei primi 30/35 minuti abbiamo dimostrato di poter lottare anche per il primo posto e ora dobbiamo continuare così”.

È più facile giocare con uno come Dybala?

“Certamente, è un giocatore speciale. Sappiamo cosa può fare, c’è una buona intesa. È bello farci gli assist a vicenda. Lui è un vincente, come tanti altri giocatori in questa rosa”.

Quale è il tuo sogno?

“Sono venuto per vincere un trofeo e lo abbiamo fatto. Anche quest’anno l’obiettivo è lo stesso. Siamo in corsa per l’Europa League e lotteremo fino alla fine. Voglio aiutare la squadra a suon di gol”.