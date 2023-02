Questa sera alle ore 21 lo Stadio Olimpico sarà teatro della partita tra Roma e Cremonese, valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Il direttore sportivo della Cremonese Giacchetta ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente televisiva.

GIACCHETTA A MEDIASET

La partita di questa sera?

“Dobbiamo fare il meglio che possiamo e onorare il nostro turno. Loro sono un avversario di grande livello ma come abbiamo dimostrato a Napoli non siamo qui per fare una gita”.