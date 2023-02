Roma-Cremonese, Dessers: "Partita da squadra. Il duello con Abraham a Tirana? Una finale è più importante dei quarti"

Cyriel Dessers, autore del gol del vantaggio nel successo della Cremonese sulla Roma, ha parlato al termine del match. Le sue parole:

DESSERS A SKY SPORT

A Tirana il duello l'ha vinto Abraham in finale, oggi tu.

"Sì, però è differente dalla finale. La finale è più importante dei quarti, ma sono contento della vittoria di oggi".

Hai imparato l'italiano?

"Non direi di averlo imparato bene, ma è importante imparare la lingua e sto provando. Penso vada bene".

Dopo aver eliminato il Napoli, cosa hai appreso oggi?

"Abbiamo fatto una grande partita di squadra e di mentalità. Nel primo tempo abbiamo giocato meglio, ma nel secondo tempo è più difficile, la Roma ha messo più attaccanti. Abbiamo fatto una grande partita".

L'errore di Kumbulla è stato l'episodio che ha cambiato la partita?

"Ho pressato anche l'anno scorso e mi piace farlo per rubare palla ai difensori".

Il Lecce in campionato?

"Le vittorie in Coppa ci aiutano, è un bene per la squadra ma dobbiamo vincere in campionato. Spero che questa vittoria ci dia coraggio contro il Lecce".

Ballardini?

"Il mister è sempre chiaro, anche il piano gara è chiaro e sappiamo cosa dobbiamo fare in campo. Spero che questa partita ci porti fortuna per sabato".