Lecce-Roma, Trinchera: "Gruppo di giovani con entusiasmo"

Allo stadio Via del Mare va in scena Lecce-Roma, sfida valida per la 22esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 18.00, il ds del Lecce Stefano Trinchera ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TRINCHERA A DAZN

I risultati con le big vi danno più consapevolezza?

"Sì, c'è un lavoro dietro che ci dice che stiamo andando oltre le aspettative con un gruppo di giovani che hanno entusiasmo. Non dobbiamo abbassare la guardia, la Serie A è un campionato impegnativo. Abbiamo l'obbligo di spingere al massimo con intensità".