Lecce-Roma, Strefezza: "Quella di Mourinho è una squadra molto forte, rubarle un punto è tanta roba"

Autore di una prestazione a due facce, Gabriel Strefezza ha comunque messo il segno anche oggi sulla partita del Lecce. Nel match contro la Roma terminato 1-1, infatti, l'italo-brasiliano ha sì calciato il corner da cui è nato l'autogol di Roger Ibanez, ma ha anche causato il calcio di rigore per i capitolini colpendo il pallone di mano in area. Al termine della sfida del Via del Mare, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Queste le sue parole:

STREFEZZA A DAZN

Partita dura.

“Lo sapevamo. Giocavamo contro una squadra molto forte e che punta in alto in campionato. Oggi dovevamo fare questa partita, uomo su uomo e lottare su tutte le palle. Abbiamo guadagnato un punto importante”.

Quanto conta aver conquistato un altro punto contro una big?

“Rubare un punto a queste squadre è tanta roba. Dobbiamo continuare così e lavorare”.

Il vantaggio sulla zona retrocessione vi fa giocare più leggeri?

“Non dobbiamo guardare la classifica, sennò rischiamo di sbagliare. Dobbiamo continuare così, poi il risultato viene”.

Non avete l’ambizione di arrivare nella parte sinistra della classifica?

“Sognare non costa nulla. Non guardiamo la classifica, pensiamo partita dopo partita”.

Avevi ammesso che avresti sognato di ricevere la maglietta di Dybala.

“Ora provo a chiedergliela”.

Sei ottimista?

“Sì”.