Lecce-Roma, PINTO: "Zaniolo? Non possiamo lamentarci e trovare scuse. Mourinho leader riconosciuto da tutti"

Allo stadio Via del Mare va in scena Lecce-Roma, sfida valida per la 22esima giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 18.00, il Gm giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A DAZN

C'è stata davvero la possibilità che Mourinho andasse via a dicembre?

"Sono accusato di non parlare mai, mercoledì in conferenza stampa ho parlato per 35 minuti anche su questa questione. Avevo il piacere di parlare del Lecce e di Corvino, che per me è un esempio e forse il miglior ds d'Italia da cui imparo tanto ed è mio amico, ma arrivo qui e mi fate le stesse domande. Non parlo benissimo italiano, ma penso di avervi fatto capire tutto mercoledì".

È imprescindibile la Champions?

"Ho risposto anche su questo. Non abbiamo bisogno di altre pressioni, abbiamo il nostro leader ben identificato, che è il mister. Lo riconosciamo tutti: calciatori, staff e io come direttore. Siamo tutti sulla stessa barca per i nostri obiettivi. La Champions è un obiettivo di molte squadre, sappiamo quello che vogliamo fare e non andiamo tutti i giorni a dire che il mondo sarà perfetto se andiamo in Champions o che andiamo tutti via se non andiamo in Champions. Dobbiamo preoccuparci del Lecce e andare avanti".

La cessione Zaniolo vi ha bloccato il mercato?

"Sì, è vero. Non voglio passare tutta la stagione a parlare di Nicolò. Quello che è successo è successo. È vero che ci ha bloccato il mercato e ho spiegato il perché, ma adesso andiamo avanti. C'è anche Gini Wijnaldum. Non possiamo lamentarci e trovare scuse, dobbiamo fare il nostro meglio e vediamo che succede".