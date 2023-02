Lecce-Roma, Di Francesco: "Ci prendiamo questo buon punto, ma c'era la voglia di vincere"

Protagonista in campo con la maglia del Lecce nel match pareggiato 1-1 in casa contro la Roma, l'esterno dei salentini Federico Di Francesco ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dei 90 minuti del Via del Mare.

Queste le sue dichiarazioni:

DI FRANCESCO A DAZN

Mi aspetto un tuo bel gol a giro.

“Mi sto scaldando. Intanto ci prendiamo questo buon punto. Sapevamo che potevamo fare di più in ripartenza. È un punto importante comunque per noi”.

Anche contro una squadra come la Roma non vi siete accontentati del pareggio.

“C’era la voglia di vincerla, abbiamo preso questa mentalità grazie alle partite contro l’Atalanta e la Lazio. Poi il pubblico è spettacolare. Io credevo di fare risultato oggi, avevo la sensazione che potevamo portare a casa la partita con un episodio. Purtroppo non è successo ma dobbiamo continuare così”.

Il prossimo step quale è?

“Continuare con questa mentalità. Abbiamo tanti giovani e crescendo ne giova tutta la squadra”.

DI FRANCESCO IN CONFERENZA STAMPA

"Abbiamo giocato un’ottima partita, con grande atteggiamento e voglia. Per ottenere il risultato, la nostra squadra deve passare sempre dalla prestazione. Ci è mancato qualcosa negli ultimi sedici metri, ma dobbiamo giocare sempre al meglio per provare a fare risultato. Terreno in pessime condizioni? Ma no, per me è buono. Noi ci troviamo bene al Via del Mare, non ci lamentiamo. Ci dobbiamo salvare e dobbiamo giocare in questo modo, con attenzione e aggressività. Ora dobbiamo pensare a migliorare partita dopo partita, con il giusto spirito di squadra. Stiamo facendo bene e siamo contenti, dobbiamo continuare così. Siamo una squadra di operai che danno tutto in campo, l’atteggiamento è sempre quello giusto, per ottenere la salvezza dobbiamo continuare su questa via. Atalanta? Speriamo di fare risultato per la classifica, se dovessi segnare o fare un assist sarebbe bello, ma per noi la salvezza è importante più di ogni cosa, dobbiamo ragionare di squadra".