Lecce-Roma, Baroni: "Abbiamo messo in difficoltà la squadra di Mourinho, l'abbiamo tenuta lontana dall'area"

Il Lecce ferma la Roma sull'1-1 al Via del Mare. A segno per i capitolini Paulo Dybala dopo l'autorete di Roger Ibanez. Al termine del match tutto a tinte giallorosse, il tecnico dei salentini, Marco Baroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida contro la squadra di José Mourinho.

Queste le sue parole:

BARONI A DAZN

Questa squadra se la può giocare con tutte.

“È il nostro obiettivo, lavoriamo sempre per questo. Abbiamo avuto personalità, aggressività e idee. Complimenti ai miei ragazzi. Abbiamo messo in difficoltà la Roma, abbiamo limitato la loro pericolosità sui calci piazzati e li abbiamo tenuti lontani dall’area”.

Soddisfatto dell’attenzione mentale in fase difensiva?

“Abbiamo fatto bene, tutta la squadra è stata compatta ed equilibrata. La Roma ha grandi giocatori e poteva inventarsi la giocata, ma abbiamo fatto bene. In queste gare ci vuole anche un pizzico di fortuna. Negli ultimi 20 metri potevamo fare meglio con un po’ più di attenzione. Abbiamo avuto anche delle occasioni e la squadra ha fatto quello che doveva fare”.

La squadra è apparsa come un gruppo unico che affronta gli avversari.

“Abbiamo accettato il duello con personalità. Lavoriamo molto durante la settimana, sono fortunato ad avere questo gruppo. È un campionato pericolosissimo per noi, non dobbiamo mai perdere il nostro obiettivo”.

Non si sente ancora salvo?

“Non sento (ride, ndr). Sarebbe assurdo pensarlo, dobbiamo concentrarci sul lavoro quotidiano e sul miglioramento dei ragazzi. Non dobbiamo guardare la classifica”.

La coppia di centrali vi dà molta solidità.

“Baschirotto è stato preso per la sua fisicità. Può fare anche il terzino, ma abbiamo visto che poteva avere delle difficoltà. Ha lavorato molto e si è ritagliato un ruolo importante. Umtiti era una scommessa, ha sofferto tanto in questi ultimi anni. Ha lavorato tanto e con umiltà, ha dato un impatto visivo di grande professionalità e ha aiutato tutto il gruppo. Le sue prestazioni sono importanti, ma sono contento per quello che fa durante la settimana. È un esempio per i giovani”.

BARONI IN CONFERENZA STAMPA

Il Lecce si sta confermando squadra, anche dal punto di vista tecnico. Aveva preparato i suoi sulle palle inattive?

"Abbiamo cambiato qualcosa, ma non ho fatto vedere ai miei ragazzi tutti i loro gol, altrimenti non sarebbero entrati in campo (ride, ndr). Quando affronti calciatori di questo calibro non puoi concedere nulla. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per l'aggressività e l'intensità. Abbiamo fatto la partita giusta, poi loro hanno il colpo da campione che negli ultimi 16 metri non abbiamo".

Avete giocato per il pareggio?

"No. Abbiamo provato in tutti i modi a vincerla. La squadra è molto giovane, la più giovane della Serie A e la quinta dei cinque campionati principali. Siamo orgogliosi della prestazione dei ragazzi, della loro voglia di migliorarsi e del coraggio con il quale affrontano chiunque".

C'è stato un po' di nervosismo anche in panchina?

"Sì, ma questioni di campo finite nei 90 minuti. Sapevamo che la Roma avesse qualità, per questo noi dovevamo fare questo tipo di partita, con intensità e aggressività. Il calcio moderno richiede questo".

La mentalità del Lecce è quella dei minuti finali?

"Sì, ma noi cerchiamo sempre di vincere. Poi affrontiamo campioni come quelli di oggi, che hanno una qualità incredibile e a noi serve sacrificio, dedizione e aggressività. Anche quando abbiamo perso, se analizziamo i dati, si evince che abbiamo giocato bene, però serve qualcosa in più negli ultimi sedici metri".

Gallo è uscito per un problema fisico, che è successo?

"Semplici crampi, nulla di grave. Pezzella non è entrato al meglio per colpa mia, non l'ho fatto scaldare a dovere".

Abbiamo visto Tuia pronto ad entrare, stava pensando di cambiare qualcosa?

"Sì, perché Umtiti gioca con il problema alla spalla, però l'allarme è rientrato".

Quanto vale questo punto per la classifica?

"Vale tanto, come la prestazione. Il campionato è lungo e complicato, domattina ci alleneremo perché voglio tutti pronti e sul pezzo, poi darò un giorno libero".