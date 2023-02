Cremonese-Roma, Tsadjout: "Dopo mesi sofferti una serata magica"

Nel postpartita di Cremonese-Roma ha parlato Frank Tsadjout, autore del gol del vantaggio dei padroni di casa.

TSADJOUT IN CONFERENZA STAMPA

Il mister ti ha dato fiducia e l’hai ripagato con un gol e la prestazione…

“Sono molto contento, ho faticato ad inizio stagione e quindi, per me, scendere in campo è sempre una grande opportunità. Il mio obiettivo è quello di dare tutto per aiutare la squadra”.

Che clima si respira nello spogliatoio dopo questa prima vittoria?

“C’è grande gioia, perché dopo mesi sofferti è arrivata una serata magica. Questa vittoria ci fa capire che abbiamo le qualità per fare un campionato diverso. Ma non c’è tempo per festeggiare: domani si penserà al Sassuolo”.

Che cosa può dire in termini di classifica questo successo?

“Noi dobbiamo pensare partita per partita senza far viaggiare la mente troppo in là. Una vittoria così, in casa, con i tifosi al nostro fianco può darci uno slancio diverso. C’eravamo preparati ad una partita diversa rispetto a quella della Coppa Italia, perché sapevamo che la loro voglia di rivalsa sarebbe stata tantissima. Ora abbiamo ritrovato l’entusiasmo, ma non dobbiamo dimenticare la nostra posizione di classifica: limitare gli errori è fondamentale”.