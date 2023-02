Cremonese-Roma, PELLEGRINI: "Siamo venuti qui per vincere. Fisicamente sto sempre meglio"

Alle ore 18:30 la Roma affronterà in trasferta la Cremonese nel match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. Poco prima del fischio d'inizio Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni della piattaforma streaming. Queste le sue dichiarazioni.

PELLEGRINI A DAZN

Cosa temi di questa partita?

"No, non credo che avremo un approccio sbagliato perché i pensieri ci riportano alla gara di Coppa Italia. Credo che la Roma farà una grande partita ed è venuta qua per vincere".

Come stai?

"Sto bene. Tante volte non mi sentivo al meglio per le tante partite giocate e per i pochi allenamenti, ma ora sono riuscito a lavorare e sono sicuro che starò meglio".