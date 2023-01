Spezia-Roma, ZALEWSKI: "Spezia molto organizzato. Dobbiamo resistere e chiudere il match"

Nicola Zalewski ha parlato ai microfoni della piattaforma streaming al termine di primi 45 minuti di gioco della gara tra Spezia e Roma, valida per la diciannovesima giornata di Serie A. I giallorossi si trovano in vantaggio per 0-1 grazie alla rete di El Shaarawy al 45'. Ecco le sue dichiarazioni.

ZALEWSKI A DAZN

Bravi a sfruttare l'occasione, non è una partita semplice.

"No, sono una squadra molto organizzata. Siamo stati bravi a cogliere l'occasione e ora dobbiamo resistere fino alla fine e chiuderla".

Che secondo tempo ti aspetti?

"Molto intenso da parte loro perché vorranno pareggiarla, ma noi vogliamo chiuderla".