Spezia-Roma, Melissano: "Orgogliosi per Kiwior all'Arsenal"

Alle 18.00, al Picco, lo Spezia ospita la Roma nella sfida valida per la 19a giornata di campionato, ultima del girone d'andata. Prima del fischio d'inizio il ds dello Spezia Stefano Melissano ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MELISSANO A DAZN

Kiwior all'Arsenal?

"È un orgoglio per tutti quanti a 360°, siamo contenti ed orgoliosi per lui. Abbiamo perso un ottimo giocatore e ragazzo, ma siamo sempre lo Spezia e continueremo ad avere sempre la nostra identità".

Siete soddisfatti del mercato in entrata e in uscita?

"Abbiamo operato grazie anche alla forza della proprietà per intervenire, abbiamo raggiunto tutti i nostri obeittivi. Adesso ci sarà qualcosa da sistemare in uscita, saremo vigili".