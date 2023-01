Spezia-Roma, MATIC: "Mi trovo bene con Cristante. Il club merita di giocare in Champions"

La Roma supera lo Spezia al Picco per 2-0, grazie ai gol di El Shaarawy e Abraham, nella 19q giornata di campionato. Dopo il successo in trasferta il centrocampista giallorosso Nemanja Matic è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

MATIC A DAZN

Mourinho sottolinea che a volte tu e Cristante non potete giocare insieme, però fate sempre belle prestazioni.

“Non so perché ha detto che non possiamo giocare insieme, mi trovo sempre bene con Cristante. Il nostro lavoro è vincere le partite e oggi abbiamo giocato bene come squadra, anche io e Cristante. Dobbiamo continuare così”.

Il tuo obiettivo era portare la Roma in Champions League?

“È molto importante arrivare tra le prime quattro, il nostro club merita di giocare la Champions League”.

Come avete preso la decisione di Zaniolo?

“Questa domanda non è per me, sono solamente un giocatore. È più per il mister”.

Il Mourinho della Roma come è rispetto a quello del passato?

“Il mister è sempre uguale, quando si vince è più facile lavorare con lui, ma quando si perde diventa difficile. È sempre molto emotivo e passionale. Mourinho è sempre Mourinho, non cambierà mai”.