Spezia-Roma, KUMBULLA: "Zaniolo? Cose di spogliatoio, credo si risolverà presto"

Tappa al Picco per la Roma nella 19a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio della gara contro lo Spezia, previsto per le 18.00, il difensore giallorosso Marash Kumbulla è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

KUMBULLA A DAZN

"In casa hanno pubblico importante, sono squadra fisica e ci metteranno in difficoltà sulle palle inattive. Siamo pronti e daremo tutto per i 3 punti".

Zaniolo?

"Non credo siano cose che ci riguardano, sono cose da spogliatoio e credo che si rivolverà al più presto possibile".