Roma-Genoa, ZANIOLO: "Sono abituato alle pressioni. Non penso al rinnovo, ne parlerà il mio procuratore"

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Genoa, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 21.00, il giallorosso Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ZANIOLO A MEDIASET

Su di te ci sono sempre tante aspettative, forse pressioni. Come le stai vivendo?

"Le pressioni fanno parte del gioco e del calcio, sono abituato a conviverci e ci convivo. Ci sono partite che gioco meglio ed altre peggio, ma l'importante è portare a casa quello che ci chiede il mister e mettersi a disposizione della squadra".

Rinnovo? Stai bene a Roma?

"Sto bene, oggi c'è la partita e pensiamo a questo. Del rinnovo ne parlerà il mio procuratore con la società e con chi di dovere, non penso a queste cose".