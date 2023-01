Roma-Genoa, PINTO: "Rumors su Mourinho? È concentrato sulla gara, Coppa Italia importante"

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Genoa, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.Prima del fischio d'inizio, previsto per le 21.00, il Gm giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A MEDIASET

Sono giorni in cui circolano rumors su Mourinho, qual è lo stato dell'arte?

"Oggi abbiamo una partita importante, è una competizione importante. Non ho letto nulla, non so di cosa sta parlando. È una competizione importante, anche l'allenatore è concentrato per fare bene oggi".

Mi riferivo al Brasile.

"Ripeto, siamo qui per giocare una coppa e dobbiamo concentrarci su questo".