Roma-Genoa, KUMBULLA: "Siamo uniti. Non era facile, basta vedere i risultati delle altre..." (VIDEO)

La sfida di Coppa Italia ha permesso di tornare in campo anche a Marash Kumbulla, che in questa stagione aveva finora trovato pochissimo spazio. Queste le parole del difensore albanese al termine della sfida contro il Genoa:

Sulla partita.

"Siamo molto contenti perché abbiamo passato il turno. Non era semplice, basta vedere le altre come sono finite. Abbiamo avuto occasioni, ma non siamo riusciti a concludere. Anche grazie a Paulo siamo riusciti a sbloccarla e a mantenere il risultato"

Sulla compattezza della squadra. Avete creato tanto. In questo inizio di 2023 sembra che avete molta più compattezza.

"Penso anch’io che la squadra sia molto coesa si vede in campo. Siamo contenti, pensiamo già a domenica"

Come stai? La Roma è migliorata in difesa.

"Sono contento di aver fatto 90′. Quest’anno abbiamo iniziato bene, adesso c’è solo da rimanere uniti e continuare su questa strada"