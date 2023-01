Roma-Genoa, Gilardino: "Uno stimolo incrociare Mourinho"

Allo Stadio Olimpico va in scena alle 21.00 Roma-Genoa, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Prima del fischio d'inizio l'allenatore rossoblù Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

GILARDINO A MEDIASET

Oggi serviranno pazienza e ripartenza contro la Roma.

"Abbiamo studiato le grandi qualità della Roma, abbiamo lavorato bene in questi 10 giorni a livello fisico e tecnico-tattico, questa sera ci permette di dare delle risposte. Ci saranno ragazzi in campo dal 1' che hanno giocato meno nell'ultimo periodo, sarà occasione per poterli vedere anche in questa cornice".

Mourinho?

"È uno stimolo per tutti, per me lo è ancora di più perché ho iniziato ora. È un grandissimo allenatore e personaggio, è un piacere potermi confrontare con la squadra e con lui. Sono convinto che potremo fare una partita giusta, ho chiesto ai ragazzi anche grande motivazione".