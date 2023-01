Roma-Genoa, Dragusin: "Preparati per la partita, Gilardino ci ha dato fiducia"

Allo Stadio Olimpico va in scena Roma-Genoa, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 21.00, il difensore del Genoa Radu Dragusin ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

DRAGUSIN A MEDIASET

La Roma?

"Abbiamo lavorato benissimo durante queste settimane, da quando siamo tornati ad allenarci. Siamo preparati per affrontare questa partita".

Cosa vi ha portato Gilardino?

"Ci ha dato tanta fiducia, ci ha detto di giocare con il cuore e dare tutto sul campo".