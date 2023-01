Roma-Fiorentina, PINTO: "Con Mourinho uniti per portare i risultati, parliamo a Trigoria. Sul mercato dobbiamo essere creativi"

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, la Roma ospita allo Stadio Olimpico la Fiorentina nella 18a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 20.45, il Gm giallorosso Tiago Pinto ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

TIAGO PINTO A DAZN

"Sarà una partita difficile contro una grande squadra, che non ha cominciato molto bene ma poi ha ripreso ed è in una sequenza importante di risultati. Anche noi abbiamo iniziato bene l'anno, sappiamo che è una stagione diversa anche per la sosta Mondiale, ma sono soddisfatto di quanto fatto finora a gennaio e sono sicuro che in futuro arriveranno cose buone".

Zaniolo oggi non c'è, come sta dal punto di vista fisico e psicologico?

"Nicolò ci ha detto che aveva un problema gastrointestinale e febbre, domani sarà visitato e poi vediamo".

I fischi non l'hanno scosso?

"I suoi problemi intestinali e la febbre non sono per i fischi".

Mourinho non ha sottoscritto le sue parole sulla Roma attrezzata per la Champions...

"Lui non commenta le mie parole e io non commento le sue. Il nostro rapporto è tale che quando c'è qualcosa da commentare lo facciamo a Trigoria, dove passiamo tanto tempo. Siamo tutti uniti per portare avanti il progetto, la squadra e portare a casa i risultati".

Sul mercato in uscita e in particolare Shomurodov, Karsdorp, non si smuove nulla se non a livello definitivo? O accettate anche prestiti?

"Mancano due settimane, oggi il mercato è un po' fermo in Italia. Vediamo che succede nelle prossime due settimane. Con i paletti, vogliamo essere sempre creativi per trovare le soluzioni per migliorare la squadra".