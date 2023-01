Roma-Fiorentina, Bianco: "Giallorossi forti sui calci piazzati, faremo attenzione"

Reduce dalla vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria, la Fiorentina è ospite della Roma allo Stadio Olimpico nella sfida valida per la 18a giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 20.45, il classe 2002 della Fiorentina Alessandro Bianco è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BIANCO A DAZN

Ti sono state diverse possibilità dettate anche dalla necessità, ora che carte hai da giocarti per convincere Italiano?

"È stata un'opportunità dettata anche dal momento e dalle necessità della squadra, per questo cerco di mettere in difficoltà il mister e farmi trovare pronto quando mi chiamerà in causa".

La Roma è pericolosa sulle palle inattive.

"L'abbiamo studiata, è una squadra molto forte sui calci piazzati e ha gente che batte bene. Cercheremo di concederne il meno possibile e di fare attenzione".