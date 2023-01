Roma-Fiorentina, Barone: "Oggi un'opportunità per fare risultato"

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, la Fiorentina è ospite della Roma allo Stadio Olimpico nella sfida valida per la 18a giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 20.45, il dg viola Joe Barone è intervenuto ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

BARONE A DAZN

Oggi per la Fiorentina è una chance per provare a vincere un big match e lo è anche per Jovic. Vi aspettate di più da lui?

"Questa sera è una partita enorme, tutto il mondo ci sta guardando. È un'opportunità per la Fiorentina di giocare una partita importante e fare risultato. Jovic ha bisogno di tranquillità e del supporto di tutti. La parola chiave è tranquillità per lui e per tutti".

Amrabat è incedibile?

"Abbiamo programmato la stagione. Non è in vendita e lo confermo. Entrambi non sono in vendita".

Sta parlando di Nico Gonzalez?

"Sta recuperando, si sta allenando abbastanza bene. Siamo contenti del suo progresso, come di tutta la quadra".