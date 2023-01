Roma-Fiorentina, ABRAHAM: "Importante per me segnare a Milano, voglio continuare ad aiutare la squadra"

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, la Roma ospita allo Stadio Olimpico la Fiorentina nella 18a giornata di campionato. Prima del fischio d'inizio, previsto per le 20.45, l'attaccante giallorosso Tammy Abraham ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

ABRAHAM A DAZN

Spesso nel calcio si dice che serve una scintilla per sbloccare la stagione, la tua può essere stato il gol a San Siro?

"Sì, per me è stato molto importante segnare quel gol a Milano, è stato un gol importante per me e per la squadra. Guardando avanti, speriamo di continuare a giocare bene. Oggi vogliamo vincere e per me la cosa importante è segnare e far vincere la squadra. Voglio continuare a fare bene per la squadra e aiutarla nel suo percorso".